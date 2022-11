"Siamo arrivati a un incidente diplomatico con la Francia per un atteggiamento dilettantesco e un po' provinciale che ha assunto l'Italia sulla vicenda dei migranti da ricollocare". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì. Pur riconoscendo che si tratta di un tema complesso, De Luca sottolinea che "va affrontato con grande responsabilità. L'unica cosa che non ci possiamo permettere - spiega - è affrontare questi temi in termini di demagogia o di dilettantismo e avere una rottura di rapporti diplomatici con la Francia, che è il Paese d'Europa con il quale più possiamo trovare un'alleanza quando dobbiamo parlare di temi economici. I rapporti diplomatici sono una cosa seria e non si possono gestire come se si stesse discutendo al 'dopolavoro'". Partendo dalla consapevolezza che "non possiamo far morire la gente in mare per nessun motivo", ma anche che "la situazione non può andare avanti come è oggi a tempo indefinito", De Luca auspica che si metta in campo un'iniziativa concreta, che coinvolga tutta l'Europa e i Paesi della fascia settentrionale dell'Africa. "Bisognerebbe promuovere un'iniziativa congiunta tra Nord-Africa ed Europa - argomenta - per definire le scelte da fare rispetto a questa tragedia, rispetto alla possibilità di accogliere migranti già nella fascia settentrionale dell'Africa, definire gli aiuti dell'Europa a quei Paesi e i progetti di sviluppo del continente africano sul medio e lungo termine"