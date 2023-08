"Bene le parole del ministro Piantedosi sui rimpatri degli immigrati irregolari: in Lombardia serve un secondo centro di espulsione dato il numero enorme di immigrati irregolari che compiono reati, spesso gravi. Proprio ieri, tanto per citare gli ultimissimi episodi, un senegalese di 24 anni ha violato gli arresti domiciliari (fatto grave) per rubare delle bottiglie di superalcolici, mentre quattro egiziani, sempre nella giornata di ieri hanno rapinato un internet point in via Padova utilizzando bottiglie di vetro". Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia.