“Ci troviamo di fronte a un aumento senza precedenti di immigrati irregolari verso l’Europa. È più che evidente che l’accordo siglato nel 2016 con la Turchia per la gestione dei flussi migratori, costato ai contribuenti europei 6 miliardi di euro, è da considerarsi un fallimento e che l’erogazione di ulteriori fondi ad Ankara deve essere immediatamente sospesa. I numeri parlano chiaro: secondo l’Agenzia Frontex il primo trimestre del 2022 è stato "il più trafficato in termini di attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell'UE dalla crisi migratoria del 2016". In particolare, tra gennaio e marzo 2022 sono stati rilevati più di 40.300 attraversamenti illegali, ovvero il 57% in più rispetto a un anno fa, senza contare i rifugiati provenienti dall'Ucraina. Inoltre, a marzo sono stati così registrati quasi 11.700 migranti irregolari alle frontiere esterne dell'Ue, ovvero il 29% in più rispetto allo stesso mese del 2021. La rotta dei Balcani occidentali (+115% nel 1° trimestre) è stata una delle più trafficate, rappresentando quasi la metà di tutti gli attraversamenti illegali. Segue la rotta del Mediterraneo orientale (+132%), dove il numero di immigrati irregolari è raddoppiato tra gennaio e marzo, superando le 7.000 unità. Segue la rotta dell'Africa occidentale (+70%)”.

Così l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re firmatario dell’interrogazione alla Commissione europea.