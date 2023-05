“È riprovevole che le audizioni in Commissione Libe al Parlamento Europeo vengano utilizzate come tribuna elettorale per denigrare l’Italia e le sue istituzioni. La tragedia di Cutro ha toccato nel cuore tutti gli italiani, perché quando muoiono delle persone innocenti in mare per mano degli scafisti criminali, non si può che addolorarsi. Ma far passare l’Agenzia Frontex e la Guardia Costiera italiana come responsabili di un crimine, ovvero l’arrivo illegale di immigrati irregolari, è vergognoso. La nostra Guardia costiera monitora e controlla da 20 anni un’area in mare di 500mila chilometri quadrati. Nessuno in Europa ha una struttura organizzata di salvataggio in mare come l’Italia. E nessuno si può permettere di venire a Bruxelles e dare lezioni. Anzi, da chi oggi parla ci piacerebbe sapere perché nell’odierna audizione in Commissione non è stata detta una parola una contro gli scafisti del mare, veri responsabili di questa sciagura visto che nel tratto di mare protagonista della tragedia di Cutro le Ong non operano.

Una giusta e doverosa indagine delle autorità italiane competenti farà il suo dovere, ovvero verificare eventuali responsabilità: ma i processi si fanno in tribunale, non al Parlamento Europeo. Chi attacca la Guardia Costiera italiana e le nostre forze dell’ordine, attacca l’Italia. E noi questo non possiamo accettarlo”.

Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, intervenuta oggi in Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo nel corso dell’audizione di Frontex sul naufragio di Cutro.