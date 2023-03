“I migranti del barcone di Cutro sono partiti dalla Turchia, non da un paese fuori controllo del Terzo Mondo. Qualcuno, evidentemente, si gira dall’altra parte. È una rotta che negli ultimi tempi ha visto numeri importanti, con lo sbarco in Calabria di 18.000 persone. La posizione di Forza Italia, su questo punto, è chiara. Berlusconi ripete sempre che non deve mai mancare l'umanità quando si parla di immigrazione: chi è in mare e si trova in difficoltà va aiutato e soccorso, senza se e senza ma". Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, ospite a Stasera Italia su Rete4. "Se vogliamo provare a risolvere la questione - ha proseguito -, sono necessari degli accordi: i flussi devono essere organizzati sia per i corridoi umanitari per chi scappa dalle guerre o è vittima di persecuzioni, ma anche per quei 70.000 immigrati che vengono regolarizzati ogni anno. Secondo Confindustria, la realtà produttiva nazionale ha bisogno di queste regolarizzazioni per settori come l’edilizia, la logistica, l’agricoltura. Vogliamo uscire dall’ipocrisia e organizzare dei flussi anche per questo tipo di immigrazione? Occorre approcciare l’immigrazione con serietà”, ha concluso.