Per fronteggiare l'emergenza migranti "bisogna chiedere una nuova missione Sophia europea, aggiornata però rispetto a quella avviata nel 2015, in considerazione delle differenze che ci sono oggi rispetto ad allora". Lo ha detto a 'Tagadà', su La7, Mara Carfagna, presidente di Azione.

"C'è bisogno - ha aggiunto - di una missione navale europea che contrasti i trafficanti di esseri umani, che presidi i confini, che preveda accordi con i Paesi di transito e di provenienza, che investa in quei Paesi, in modo da creare le condizioni perché non si debba scappare. Nel frattempo le vite in mare vanno salvate sempre, anche con l'aiuto delle Ong. Prevedendo un codice di regolamentazione per le Ong ma senza scaricare su di esse la responsabilità del fenomeno migratorio, come invece ha provato a fare senza successo il governo. È evidente a tutti, infatti, che le persone non partono perché ci sono le Organizzazioni non governative nel Mediterraneo ma perché fuggono da fame, da guerre, da persecuzioni. E basta propaganda, che su questi temi è di uno squallore assoluto. Ci hanno detto per anni che la soluzione sarebbe stata il blocco navale - ha concluso Carfagna - salvo poi scoprire, com'era ovvio, che non lo si può fare".