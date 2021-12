"L’immigrazione è una questione europea, ma l’Italia è sempre più sola. Il sentimento di pietà e l’orrore per i migranti annegati davanti alle coste libiche ripropongono l’esigenza di fermare i trafficanti che in modo sempre più spregiudicato lucrano sulla pelle di uomini, donne e bambini. I più di mille arrivi sulle nostre coste a bordo delle navi Ong sono l’altra faccia dell’immigrazione irregolare, che registra un anno record di sbarchi, mentre i canali della solidarietà comunitaria sono stati totalmente chiusi a causa della pandemia. Intanto, la riforma di Schengen prevede che nel 2022 gli altri Paesi possano rispedirci i migranti che hanno varcato le frontiere. Siamo in mezzo alla quarta ondata di Covid, ed è impensabile aumentare ulteriormente i livelli di accoglienza. Come ha detto il presidente Mattarella, se l’Europa non governa il fenomeno migratorio, ne saremo travolti".

Così in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei Senatori di Forza Italia.