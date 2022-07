“A Lampedusa la situazione è da settimane non solo fuori controllo, ma anche inumana sia per i migranti ammassati nell’hot spot che per le forze di polizia, per i volontari e per gli abitanti dell’isola. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza che anche un governo in carica per gli affari correnti ha il dovere di fronteggiare, perché di questo passo verranno ampiamente superati i 67mila arrivi del 2021. Con l’autunno che ci aspetta, con una crisi sociale alle porte, non sono più consentiti né l’immigrazione senza regole né il silenzio pilatesco dell’Europa, anche tenendo conto che Egitto, Tunisia e Bangladesh, da dove sta arrivando il numero maggiore di migranti, non sono Paesi in guerra. L’Italia non può accogliere tutti”.

Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.