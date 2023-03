Per Silvio Berlusconi Il decreto sul tema migranti annunciato dal governo "non potrà forse essere risolutivo, ma va nella giusta direzione".

È quanto ha affermato il leader di Forza Italia, sostenendo che il provvedimento "dimostra, ancora una volta, che un grande Paese democratico come il nostro deve ritrovare la capacità di organizzarsi per fermare la ormai continuativa tratta di esseri umani".

"Può farlo, ha aggiunto Berlusconi su Instagram - ritrovando l'autorevolezza internazionale necessaria per coinvolgere tutti i Paesi dell'Unione europea nella sacrosanta difesa dei confini meridionali del nostro continente e stipulando come Ue, con tutti i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo, dei trattati che li impegnino a una rigorosa sorveglianza delle loro coste per impedire le partenze dei migranti".