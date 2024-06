"La collaborazione con l'Albania, con la realizzazione dei centri, rappresenta un tassello di un mosaico più complesso articolato portato avanti dal Governo in tema di gestione dei flussi migratori : è necessaria una risposta strutturale a una tematica sistemica. Il nostro Governo, con il Premier Meloni e il ministro Tajani in primis, ha sin dal suo insediamento portato avanti una strategia complessiva: difesa delle frontiere esterne, lotta ai trafficanti di essere umani, interazione coi Paesi di transito, potenziamento dei meccanismi di migrazione legale, rafforzamento delle Agenzie europee dedicate al tema immigrazione. Il tutto in una necessaria, imprescindibile cornice comunitaria che abbiamo preteso: ora il tema ha giustamente un ruolo centrale nell'agenda UE.

Ed è quantomai urgente un "Piano Marshall per l'Africa" che consenta di promuovere e accompagnare percorsi di sviluppo con i Paesi di origine e di difendere , anche grazie a queste nuove sinergie , posizioni geostrategiche nel continente africano. Non più politiche di emergenza quindi ma una risposta generale e complessiva: la realizzazione e l'imminente apertura dei centri a Shenjin e Gjader si inserisce in questo contesto" ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro.