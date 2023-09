"Dopo le bufale del blocco navale siamo in attesa di capire come il ministro Piantedosi intenda gestire il flusso di migranti proveniente soprattutto dal Nord Africa. Sicuramente non lo si fa arrestando i membri delle ong rimaste da sole nel Mediterraneo a salvare vite. Di certo c'è che questo governo sul tema non ne azzecca una. Nel frattempo la Sicilia è in perenne emergenza, sono quasi 2500 gli immigrati giunti a Lampedusa con gli ultimi incessanti sbarchi. Tutto il peso dei migranti che giungono sulle nostre coste grava in particolare sugli enti locali che sono già in sofferenza a causa dei bilanci non certo floridi.

Per questo il ministro Piantedosi farebbe bene a farsi un giro in Sicilia". Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo. "Noi abbiamo registrato, nel corso delle nostre recenti visite in diversi centri di accoglienza della Sicilia - prosegue Barbagallo - anche un importante impegno della Croce Rossa, delle associazioni di volontariato e delle Protezione civile, in particolare da parte dei distaccamenti locai, mentre non abbiamo percepito il supporto della Regione Siciliana. La grande volontà degli amministratori locali - conclude - non deve essere sfruttata in modo propagandistico, come invece da giorni fa il ministro Piantedosi".