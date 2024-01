"Dopo le innegabili difficoltà nel primo anno di governo sul fronte degli arrivi dei migranti, difficoltà dovute non certo a cattiva volontà dell'esecutivo ma sostanzialmente alla complessità della situazione e delle varie interlocuzioni in sede sia europea sia internazionale, e nonostante il vergognoso 'fuoco amico' delle opposizioni che hanno tentato in tutti modi di crearci problemi finendo per danneggiare l'immagine dell'Italia all'estero, arrivano i primi risultati concreti grazie a una prima applicazione dell'accordo con la Tunisia". Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di FdI.

"In soli tre mesi gli sbarchi sono drasticamente calati, dai ventimila di settembre ai 5mila di dicembre. Tale fenomeno non è solo imputabile alle condizioni climatiche invernali. Se si confronta l'ultimo trimestre 2022 e l'ultimo trimestre 2023 si registra difatti una diminuzione di arrivi pari a circa il 30 per cento, dato in sé alquanto positivo e un ottimo segnale. Continueremo a lavorare al massimo su questo asset cruciale per il governo, e ad intensificare gli sforzi affinché il fenomeno immigrazione venga gestito in maniera oculata. Non negando l'accoglienza per chi ha veramente bisogno, ma mettendo al primo posto l'ordine e la sicurezza della nazione così come dell'intera Europa", aggiunge la parlamentare.