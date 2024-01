"Pronti i protocolli per produrre il miele in provetta... con il pretesto di salvare l'ambiente. Smontiamo le bugie di chi promuove il novelfood come arma contro il cambiamento climatico. Nel mirino sono finite addirittura le api, che per anni sono state considerate indicatori indispensabili per misurare la qualità dell'aria e dell'ambiente. Difenderemo fino in fondo il miele italiano da questo boicottaggio". Così l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri su X.