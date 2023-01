“Ancora nessuna risposta dal Governo per sbloccare l'erogazione delle risorse per il Sud del Fondo Sviluppo e Coesione. Quello della destra - tra annunci e smentite che affiancano continuamente la già pericolosa proposta di Autonomia differenziata di Calderoli- sembra davvero un accanimento nei confronti del Mezzogiorno. Come Partito democratico stiamo chiedendo da tempo un intervento che liberi queste risorse e abbiamo ottenuto l'approvazione di uno specifico ordine del giorno alla Camera. Ciononostante però continua un silenzio assordante e un disinteresse sconvolgente da parte della destra. Stiamo parlando di almeno 22 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la programmazione 2021/2027, già ripartiti a giugno e ancora fermi nel cassetto per mancanza di un'ultima delibera del CIPESS. Miliardi di euro che spettano alle Regioni del Sud, che ne hanno assoluto bisogno per investimenti fondamentali in servizi, scuole, sanità, infrastrutture. Ci auguriamo che il governo non stia progettando di dirottarli altrove, abbandonando il Mezzogiorno e i suoi cittadini. Noi non lo consentiremo”.