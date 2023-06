“Ci sono partiti dell’attuale maggioranza che hanno fatto propaganda sul Mes ma oggi sono al governo : devono superare l’ideologia anti europea. Il Mes è uno strumento utile alla stabilità finanziaria dell’Europa, si tratta di una riforma importante anche in caso di crisi bancarie . Mi fa piacere che Giorgetti riconosca la bontà del Mes e dia con la relazione del Mef un “via libera”. Auspico che la maggioranza esca dalla logica della propaganda : tutti gli stati che fanno parte dell’Ue hanno ratificato , manca solo l’Italia. È assodato che non esista nessun tipo di problema ma che il Mes sia solo uno strumento di stabilità europea e di credibilità nazionale”, così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles a Zapping, su Radio 1.

“Vedo con grande favore il dialogo tra Francia Italia e Spagna sul patto di stabilità : sono paesi che hanno esigenze comuni e debito alto . Bisognerà affrontare la Germania , sono certa che la presidenza di turno spagnola saprà avviare un confronto utile , anche se non sarà una passeggiata.È importante chiudere il dossier sul patto prima delle prossime elezioni europee”, ha aggiunto Tinagli.