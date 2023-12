"Le immagini che sono arrivate nella notte dall’Ospedale di #Tivoli sono apocalittiche. La struttura avvolta dalle fiamme, i pazienti trasportati in barella fuori dall’incendio, la ricerca di un rifugio nel gelo della notte. Quattro vittime accertate, decine di feriti, centinaia di intossicati. Morire per un incendio, in un luogo dove dovresti essere curato e protetto, è semplicemente inaccettabile. Il primo pensiero alla famiglia delle vittime, dei feriti e a tutti quelli che stanno affrontando con grande angoscia queste ore. Ma adesso che le fiamme sono spente grazie allo straordinario lavoro dei @vigilidelfuoco che ringrazio, insieme alla protezione civile di Tivoli e ai tanti che si sono prodigati nella notte per mettere in salvo i pazienti ricoverati, è necessario che gli inquirenti accertino in maniera puntuale le responsabilità e cosa non ha funzionato nei sistemi e nei protocolli di sicurezza antincendio.

Ma è altrettanto urgente che il governo, come chiediamo a gran voce da mesi, metta al centro dell’agenda un intervento strutturale sulla sanità. La nostra sanità pubblica è al collasso e ha bisogno di investimenti importantissimi, a partire dalle risorse che possiamo ottenere chiedendo il #Mes sanitario: l’Italia non può più aspettare". Lo scrive su X il consigliere regionale di IV nel Lazio, Luciano Nobili.