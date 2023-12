Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è tornato a parlare della mancata ratifica del Mes in parlamento a margine di un evento di beneficenza all'Ospedale "Vittorio Buzzi" di Milano. L'idea che l'approvazione del meccanismo europeo di stabilità fosse una "merce di scambio su altro probabilmente è vera”, ma la bocciatura “è stata una scelta coerente", ha osservato Salvini replicando alle parole del Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che ha dichiarato di avere “interesse che il Mes fosse approvato”.

"La lega ha sempre avuto la stessa idea da dieci anni a questa parte” - ha proseguito Salvini - “Abbiamo sempre votato nella stessa maniera e il governo ha avuto una maggioranza compatta”, ha aggiunto.

il Ministro delle Infrastrutture ha poi spiegato che il Meccanismo europeo di stabilità non serve all'Italia: (il Mes) “è uno strumento non solo inutile, non utilizzato e anche dannoso. Un pensionato o operaio avrebbe dovuto pagare per salvare una banca tedesca”.“L’economia italiana è solida, cresciamo più dei francesi e tedeschi”. Il parlamento “ha esercitato il suo diritto democratico di bocciare uno strumento inutile e dannoso e lo spread è sceso”, ha concluso.