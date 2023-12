Non esiste nessun 'caso Italia' in Europa sulla ratifica del Mes. Lo assicura il vicepremier Matteo Salvini arrivando all'ospedale Buzzi di Milano per la consegna di regali di Natale ai bambini ricoverati. L'economia italiana ha una sua solidità, "cresciamo di più dei francesi e dei tedeschi", sottolinea Salvini ritenendo il Meccanismo di Stabilità Europeo "uno strumento inutile, superato e dannoso". Quello avvenuto nell'Aula della Camera, aggiunge il ministro delle Infrastrutture, "è stato un voto concreto e pragmatico".