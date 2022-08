“La miopia politica di Conte continua ad essere evidente visto che ancora oggi proclama giusto non aver usufruito del Mes sanitario: rinunciare ai 36 miliardi previsti per l’Italia e’ una follia. Se avessimo preso il Mes sanitario oggi non avremmo avuto le liste d’attesa, i pronti soccorsi al collasso ,

Avremmo potuto dotare le scuole, i mezzi pubblici , il trasporto di sistemi sicuri di areazione necessari al contrasto del Covid.

Avremmo potuto finanziare housing per anziani , la formazione per rafforzamento delle competenze dei professionisti sanitarie e molto altro ancora. Voglio ricordare che sulla stessa posizione del movimento 5 stelle si sono sempre schierati Lega e Fdi.

Italia Viva ha un programma preciso su come usufruire del mes sanitario.

Il PNRR prevede interventi strutturali importanti per la Sanitá ma non si occupa o non in modo sufficiente di tre nodi fondamentali della sanità del futuro: investimenti in innovazione, prevenzione e contrasto ai rischi pandemici, carenza di operatori sanitari. Questi nodi devono essere affrontati con il MES Sanitario: circa 36 miliardi di euro immediatamente disponibili, destinati alle “spese dirette e indirette di salute pubblica, cura e prevenzione legate alla crisi da Covid-19”, con un tasso di interesse vicino allo 0% per 10 anni.

In autunno avremmo molti problemi , rifornimenti energetici, clima, carestie.

A maggior ragione serviranno risorse per la Sanità messe a disposizione della rete di sicurezza europea”, così in una nota la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente , presidente della commissione Sanità a palazzo Madama.