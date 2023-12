"La maggioranza, rimandando la ratifica del Mes, porta avanti una politica dannosa per l'Italia. La narrazione governativa sul Mes è confusa. Ma i fatti parlano: al momento la maggioranza non permette che venga messo al voto, l’Italia rimane isolata dopo che tutti gli altri stati hanno già ratificato, con la conseguenza di bloccare chi vorrebbe avere la possibilità di applicare un atto sottoscritto.

E si confonde la ratifica con l'attivazione. Non solo: si è persa un'occasione con il cosiddetto Mes sanitario: c'erano a disposizione 37 miliardi a tasso praticamente zero che ora non sono più sul tavolo”, Procrastinare e non assumersi la responsabilità vuol dire indebolire il ruolo dell'Italia ai tavoli europei, dove invece l'Italia dovrebbe sedersi da protagonista". Così la coordinatrice di Italia Viva Raffaella Paita, intervenendo a 'Il Foglio'.