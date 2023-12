"Sul Mes è stata fatta una lunga discussione per chiedere delle modifiche che non ci sono state e noi, quindi, ci siamo astenuti coerentemente sul voto ma non è la fine del mondo. Non dobbiamo dare un valore superiore a quello che è perché si tratta della discussione di un addendum a un trattato che riguarda il salva stati che rimane comunque in vigore.

Lega e Fratelli d'Italia hanno una impostazione diversa dalla nostra tanto che, sia Silvio Berlusconi che Antonio Tajan,i hanno sempre detto che c'erano delle difficoltà nel voto a favore e infatti ci siamo astenuti". E' quanto dichiara ai microfoni di Tagadà Raffaele Nevi, vicepresidente vicario del gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia.