"La maggioranza e il governo non hanno resistito alla tentazione di rifugiarsi nel cialtronismo che, per dieci anni, hanno utilizzato contro uno strumento normalissimo e utile come Il Mes. E con un voto a sorpresa hanno quindi bocciato alla Camera la mia proposta di legge che ratificava il Trattato di Riforma negoziato da Giuseppe Conte (che però ha votato no…ma vabbè) qualche anno fa". Così nella sua e-news Luigi Marattin, deputato di Italia Viva.