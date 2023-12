"Giorgetti ribadisce che il no al Mes è stato improprio ma che non si dimette: quindi il ministro dell’Economia dissente dalla politica economica del governo ma resta al suo posto. A fare cosa non si sa. Ma la spaccatura non è solo tra Giorgetti e il governo, bensì tra Giorgetti e la maggioranza parlamentare: quale luogo migliore, allora, se non la commissione bilancio della Camera il 27 dicembre per prendere atto di non avere più la fiducia e annunciare le proprie dimissioni? Sarebbe un atto di onestà intellettuale e politica". Lo afferma Riccardo Magi, segretario di Più Europa.