Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti in un’intervista a Il Giornale è tornato a parlare della bocciatura del Mes e del suo futuro. “Fino a quando la maggioranza sosterrà la mia impostazione su progetti seri, credibili e sostenibili non vedo perché lasciare. Come ho già detto, l’opposizione ha tutto il diritto di dare suggerimenti, anche graditi, poi però decido io”, ha affermato Giorgetti sottolineando la coerenza del proprio partito: la "Lega (è stata) coerente, ha sempre detto di essere contraria”, ha osservato.

"Dunque, è questione di coerenza. Ciò che appare improprio per un membro dell’Unione è che dopo aver preso un impegno di ratifica, al momento di firmare si tira indietro. Ma ribadisco, a quel punto la questione non era più economica bensì politica”, ha aggiunto.

Il Ministro ha poi ribadito la volontà dell'attuale esecutivo nel rafforzare il sistema bancario: “abbiamo sempre sostenuto che una cintura in più attorno al sistema bancario è la benvenuta. Ma il Mes è uno strumento come altri, dunque, niente più che una delle possibili soluzioni al problema vero, che è il debito. Non credo che l’Europa senza il Mes in versione salva-banche corra seriamente rischi di stabilità”, ha concluso.