Ratificare il Mes non vuol dire utilizzarlo. È quanto sostiene il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Non ideologizziamo. Penso sia stato corretto trasmettere una comunicazione dal punto di vista tecnico dal Governo alla commissione Bilancio", afferma l'esponente della Lega. "Adesso è il momento della valutazione politica che sarà il Parlamento a fare. Ci saranno altri approfondimenti. Spero che la valutazione, in un senso o nell'altro, venga fatta scevra di connotazioni ideologiche".