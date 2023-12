“L’Europa, specie in un momento come questo, deve mettere in campo misure che siano in grado da un lato di tenere una regolarità dei conti dei diversi Paesi, ma nel contempo di permettere una crescita, perché se vengono riproposte misure come in passato, che favoriscono la recessione invece che lo sviluppo, il rischio non è soltanto l’impoverimento delle imprese e dei cittadini, ma anche l’impossibilità per gli Stati di pagare il debito, perché Paesi in recessione con meno introiti fanno ovviamente più fatica a pagare il debito”. Ne è sicuro il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha ribadito il concetto anche nella sua veste di presidente della Conferenza delle Regioni, in tema di Mes.

"Mi sembra che sia un tema che si interseca con la riforma del patto di stabilità ma su questo spero che ci sia una responsabilità di tutti i Paesi europei”, ha concluso Fedriga.