"A questo punto Meloni dovrà passare dalla propaganda alla realtà anche sul MES, grazie alla proposta di legge di Azione e Italia Viva, sostenuta fortemente da +Europa, per la ratifica della riforma del MES. Alla fine la maggioranza non potrà che rinunciare alla propaganda complottista, votare la ratifica del MES rinunciando alla strategia autolesionista per l'Italia fin qui perseguita da Meloni, che ha perso inutilmente tempo e credibilità". Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.