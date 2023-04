"Sul Mes è venuto il tempo di agire e prendere una decisione". A dirlo è Alessandro Cattaneo, deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia. Riguardo alla riforma del patto di stabilità, secondo il parlamentare "il faro dovrà essere la crescita in questa fase storica. Detto questo, come maggioranza che guida il Paese abbiamo il dovere di essere credibili verso i mercati e verso le istituzioni europee. Quando prendiamo un impegno, dobbiamo farlo sapendo che possiamo onorarlo. L'Europa sarà decisiva più di quanto pensiamo nel futuro del nostro paese, spetta a noi far si che tutto ciò sia una opportunità e non un problema".