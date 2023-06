"Sul Mes la destra ha già perso la faccia sia in Italia che all'estero. Invece di affrontare con serietà e responsabilità la ratifica di uno strumento indispensabile per garantire la stabilità finanziaria a livello comunitario governo e maggioranza, come è successo oggi a Montecitorio, continuano a disertare le sedi istituzionali evitando il confronto, sperando soltanto in un impossibile rinvio all'infinito della discussione. Il Paese non merita questo spettacolo deprimente ed indecoroso". È quanto dichiara Simona Bonafè, vicepresidente vicaria del gruppo Pd alla Camera.