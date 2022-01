Radio Leopolda è “on air”: dalle 18.00 di oggi sarà disponibile su Apple Store e Google Play l’app per smartphone della radio ufficiale di Italia Viva che sarà anche ascoltabile sul sito www.radioleopolda.it e disponibile, in formato podcast, sulle principali piattaforme (Spotify, Spreaker, Google Podcast e Apple Podcasts). Domani, mercoledì 12 gennaio alle 7,30 , inizierà la programmazione di Radio Leopolda con "La sveglia di Bobo", la rassegna stampa social di Roberto Giachetti sbarca sulla radio. A partire dalle 8,30 l’inaugurazione della radio con un omaggio al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in cui interverranno, insieme a Roberto Giachetti ed a Marco Di Maio, curatori del progetto, i presidenti di IV Ettore Rosato e Teresa Bellanova, la ministra Elena Bonetti, il Sottosegretario Ivan Scalfarotto ed i capigruppo di Camera e Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Nel corso della giornata inizieranno alcune delle trasmissioni settimanali della radio tra cui uno speciale sulla storia dei Presidenti della Repubblica di Marco Di Maio che condurrà anche una striscia giornaliera alle 19, un podcast sul tema del Mediterraneo condotto da Gennaro Migliore, una pillola giornaliera del sindaco del Comune di Ercolano, Ciro Bonajuto. Sempre domani prenderanno il via altri podcast settimanali: quello di Davide Faraone sul mondo della disabilità e dell'autismo, un focus sulla sostenibilità di Mauro del Barba, uno sguardo settimanale sulla realtà francese in viste delle prossime elezioni presidenziali curato da Sandro Gozi, un contributo di Sara Moretto sulla transizione energetica, un appuntamento con i “millenials” Martino Bertocci e Giorgia Petracchi sul vissuto della pandemia dei più giovani e altri ospiti speciali a cui si alterneranno voci dal Parlamento e dal territorio. La programmazione si arricchirà di trasmissioni curate dai parlamentari , dalle persone che fanno parte della comunità di Italia Viva , da giornalisti e opinionisti, da chi ama e vive la buona politica in una rete di continuità sui territori.

“Radio Leopolda - dichiarano Ettore Rosato e Teresa Bellanova - ascolterà e darà voce ai riformisti italiani, offrendo una piattaforma di approfondimento, di partecipazione e di condivisione della buona politica, portando in rete "la passione ed il merito" - come recita lo slogan - della comunità di Italia Viva e di quanti non si rassegnano ai populismi di destra e di sinistra”.