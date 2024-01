"#GiorgiaMeloni ha parlato per 190 minuti. Zero secondi per il collasso della sanità pubblica e il disastro della scuola pubblica. Il diritto per tutti a salute e istruzione sono priorità solo per la Costituzione. Che accumula polvere, come un mobile Ikea da smontare pezzo a pezzo". Così su X il direttore di Oggi Carlo Verdelli.

