Per la premier Giorgia Meloni “il tetto al contante sfavorisce la nostra economia". In un video sui social la presidente del Consiglio ha detto: "Siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo hanno tutti. In Europa ci sono tanti diversi tetti al contante e nazioni che non ce l'hanno. La Germania non ha un tetto al contante, l'Austria che confina con l'Italia nemmeno. Chi ha contante da spendere preferisce andare a farlo in altre nazioni", aggiunge Meloni.