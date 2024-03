"Oggi ho annunciato, per il tramite di Cassa depositi e prestiti, un investimento da un miliardo di euro per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale. Una nazione come la nostra su una materia come questa non può restare indietro, deve riuscire a essere competitiva e creare campioni nazionali". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un evento a Bolzano.