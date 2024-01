"Ha risposto a domande senza rispondere al Paese. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a descrivere un Paese dei balocchi, ma non ha un minimo di contezza dei problemi dell'Italia, dalla sanità al lavoro. Per i conti pubblici si affida al buon andamento dell'economia, rifiuta responsabilità diretta su questioni delicate come Mes, Patto stabilità e leggi sulla concorrenza. Pensa a un'Europa a la carte in cui l'Italia conta sempre meno. Gravi sono le falsità che continua a raccontare. Dice che taglia le tasse con i risparmi alla spesa, ma si dimentica che la sua manovra è finanziata in deficit e solo per un anno. Offende l'intelligenza di tutti raccontando che la sua pessima riforma costituzionale non tocca i poteri del presidente della Repubblica. Come sempre molta propaganda e attacchi ingiustificati all'opposizione. Sarà un anno complesso ha detto Meloni. Ma né lei, né il suo governo, sono all'altezza di quello che ci aspetta".

Così in una nota i capigruppo del Pd di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.