"Non è più tollerabile essere costretti a stare chiusi in casa dopo le 22,00, tra l'altro senza risolvere il problema, penso che il coprifuoco vada abolito". Lo ha ribadito Giorgia Meloni ospite di Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. In precedenza la leader di Fratelli d'Italia aveva affermato: "Noi avevamo detto al governo di andare a trattare con gli altri vaccini ritenuti somministrabili senza aspettare la burocrazia".