"Il parlamento ha votato a scatola chiusa il PNRR. Vogliamo credere che il Governo Draghi non abbia avuto il tempo di fare leggere il Piano prima di votarlo? L’ha fatto leggere all’Europa, speriamo che non glielo abbia fatto anche scrivere". Lo ha dichiarato Giorgia Meloni ai microfoni di Zona Bianca in onda su Rete 4. Pertanto la leader di Fratelli d'Italia ha precisato: "Cerco, con Fratelli d'Italia, di fare il mio lavoro nell’interesse delle idee in cui crediamo e degli italiani che le condividono. Gli altri sono vincolati dallo stare in questo governo, noi abbiamo la coerenza di dire ciò che pensiamo".