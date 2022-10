“Le mie battaglie le faccio all’interno del Pd e per il Pd mai contro qualcuno : quella sui tempi del congresso, quando ho detto che Meloni ha impiegato un mese per fare il governo e noi mesi per rinnovare la segreteria, non era certo contro Letta. Mi sono fatta delle domande : perché la prima donna premier è di destra ? Mi ha colpito che fosse una donna a mettere in riga uomini come Salvini e Berlusconi : noi donne del Pd dobbiamo avviare un discorso sulla questione femminile nel centrosinistra per arrivare alla candidatura di una donna ed essendo solo il merito e non il genere a stabilire le leadership . Più che gli articoli determinativi sono interessata a sapere cosa farà la Meloni sui diritti e sul lavoro delle donne. Penso che sulla questione dei diritti dovremmo andare d’accordo tutti , sui diritti ci devono essere convergenze trasversali già questo sarebbe un passo importante”, così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a Diario d Giorno su Rete4.