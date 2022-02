"Non vaccinerò Ginevra, l'ho già detto e lo rivendico. Mi spaventa molto come affrontiamo questo dibattito sui vaccini in Italia". Ad affermarlo ieri sera a 'Non è l'Arena' su La7 è la leader di Fdi, Giorgia Meloni sottolineando che su questo tema "siamo alla regione". "La scienza sulla vaccinazione dei minori non è tutta d'accordo", sottolinea. "Ho fatto fare a mia madre subito la terza dose perché è una figura a rischio. Ritengo che lo stesso rischio non ci fosse per mia figlia". "Mi preoccupa che chiunque abbia dei dubbi venga trattato come un criminale o un terrorista", sottolinea ancora Meloni.