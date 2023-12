La posizione dell’Italia sulla riforma del Patto di stabilità è pragmatica e di buon senso. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani e venerdì a Bruxelles. “Non posso non esprimere una punta di soddisfazione per qualche passo avanti che viene fatto”, ha evidenziato la premier. “Bisogna capire dove si può raggiungere una sintesi e capire cosa può essere più vantaggioso per l’Italia”, ha detto Meloni, che non ha escluso un veto alla riforma. “Bisogna valutare le diverse ipotesi in campo ma farò tutto quel che posso per confrontarmi con i miei omologhi e ragionare su una strategia”, ha aggiunto la premier. “La Germania ha la posizione più distante da quella dell’Italia. E’ legittimo, ogni Stato membro cerca di portare a casa quel che è meglio per sé”, ha spiegato Meloni.

Il governo ha revisionato il Pnrr per liberare delle risorse e spenderle su priorità importanti. “Abbiamo liberato 10 miliardi di euro” per il settore energetico e “altri 5 miliardi per le infrastrutture”, ha spiegato la premier. “Abbiamo una strategia”, ha aggiunto Meloni.

Non so cosa si intenda con politica di austerità: “il governo ha smesso di buttare i soldi dalla finestra. Non è austerità, si chiama serietà ed è la ragione per cui gli italiani hanno chiesto a noi di governare e a voi di fare un passo indietro”, ha affermato il Premier.