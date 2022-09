"L'unico appello che mi sento di fare è che siamo in momento complesso, ma questa nazione si può rialzare. Non è una nazione persa, ma che ha un disperato bisogno del suo sistema produttivo. Usciamo da una legislatura in cui ci hanno detto che la povertà si abbatteva per decreto, la crescita si faceva con decreto, il lavoro si garantiva per decreto, ma non è così. Il lavoro e la crescita li garantiscono le aziende con i loro lavoratori, quello che deve fare lo Stato è non rompere le scatole". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Friuli doc a Udine. Ai cronisti che le chiedevano in merito al reddito di cittadinanza, Meloni ha ribadito che "va abolito".