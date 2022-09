"Io pericolosa? Non mi vede? Sono un problema per il sistema di potere della sinistra. E' un'Italia dove la sinistra pensa di avere piu' diritti degli altri e pensa che sei amico suo devi avere piu' opportunita' degli altri. Io voglio costruire Italia dove hai in base a

quanto vali indipendentemente dalla tessera di partito che hai in tasca". Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista.