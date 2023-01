Giorgia Meloni, in visita in Algeria, ha parlato di interessi strategici nazionali nei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. "Nel Mediterraneo, con l'operazione Mediterraneo sicuro, viaggia la stragrande maggioranza dei nostri interessi nazionali - ha detto a bordo della nave Carabiniere della Marina militare italiana, ancorata ad Algeri -. Questo per noi è un territorio cruciale". Il premier ha poi ringraziato "l'ammiraglio, il comandante e tutto l'equipaggio, particolarmente per quello che state facendo nel Mediterraneo".