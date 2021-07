Il Green Pass non può essere considerato uno "strumento della socialità". Lo sottolinea la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo che sarebbe "un'altra mazzata per il nostro turismo, un provvedimento 'economicida'". E aggiunge che "non ce lo possiamo permettere, spero che l'Italia non usi questo strumento che paradossalmente colpirebbe il turismo. Lo vedo come un grande errore".