"Nell'ultimo anno abbiamo fatto 400mila figli in un anno: questo non è un inverno demografico, è una glaciazione". Lo ha detto a Bari Giorgia Meloni. "Adesso la famiglia è diventata una specie di nemico", ha detto Meloni. "Invece è il più grande ammortizzatore sociale che abbiamo e dobbiamo incentivarla e tutelarla. Dobbiamo incentivare la natalità". Elencando le priorità del programma di Fratelli d'Italia, Meloni ha detto che "le cosa da fare sono tante e non sarà facile, ma non ci mancano il coraggio e la visione. FdI è un partito di persone non ricattabili e non comprabili. Questo può cambiare le cose e per questo ci temono".

