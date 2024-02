"Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più". Lo ha dichiarato dalla Calabria il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando la manifestazione organizzata dal Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a Roma per protestare contro l'autonomia differenziata e lo sblocco dei fondi per la coesione e lo sviluppo.

La frase pronunciata da Meloni ha scatenato l'ira di De Luca che ha "marciato su Roma" scortato da 700 tra sindaci e amministratori per protestare sotto Palazzo Chigi. "Lavora tu, str... Per lavorare ci servono i soldi", ha risposto De Luca parlando con i giornalisti in Parlamento rimandnando al mittente le provocazioni. "È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione? Lavora tu, str...", ha ribadito il Presidente campano.

Gli insulti al premier hanno sollevato polemiche in tutto il centro-destra. “Gli insulti che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha rivolto al presidente Meloni sono inaccettabili e mortificanti per l’istituzione che lo stesso rappresenta", ha dichiarato il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

“Questo linguaggio turpe e oltremodo violento - ha proseguito la parlamentare – rivela l’incapacità di una certa sinistra di portare avanti un confronto civile e democratico con chi non la pensa come loro. È doverosa una netta e tempestiva condanna di questi atteggiamenti aggressivi da parte di tutte le forze politiche, ma soprattutto da parte di chi rappresenta e milita nel partito di cui fa parte De Luca, in coerenza con la non violenza, verbale e fisica, che ogni giorno decanta affinché non rimanga solo uno slogan", ha concluso.