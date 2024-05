Sono molto soddisfatta della firma di oggi sull'accordo di sviluppo e coesione “che considero particolarmente significativo e strategico, oltre che una grande occasione”.Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palermo in occasione della cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Sicilia.

“Questo è il 18mo Accordo di sviluppo e coesione che sigliamo e questo con la Sicilia è quello più significativo dal punto di vista finanziario. Si tratta di risorse ingenti”, ha aggiunto. “Assegniamo complessivamente risorse per 6,8 miliardi che comprendono anche 1,3 miliardi destinati al ponte sullo Stretto e 327 milioni già dati come anticipo”, ha rilevato il premier, sottolineando che a questi fondi “aggiungiamo 2,9 miliardi di euro per quasi 10 miliardi di euro liberati per questa Regione”. Con queste risorse, al netto del ponte, “finanziamo altri 580 progetti strategici per la Regione".

Nella definizione di questi accordi “abbiamo previsto la possibilità dell’intervento dei poteri sostitutivi, sia la possibilità del de-finanziamento, perché nessun euro di queste risorse vada disperso. Purtroppo è accaduto in passato e noi vorremmo che non accadesse più”, ha concluso Meloni.