L'Italia “è consapevole dei sacrifici che avete fatto, che state facendo, è consapevole del fatto che rappresentate il suo volto migliore, questa non è una frase che dico per piaggeria”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio di auguri ai contingenti militari italiani in missione all'estero.

"Voi fate dei sacrifici, correte dei rischi per difendere la libertà, la sicurezza di persone che neanche conoscete, in nazioni che non sono la vostra. Lo fate perché voi sapete che è giusto, lo fate perché sapete che il prestigio e la credibilità che costruite, mattone dopo mattone, torneranno come strumento essenziale in termini di capacità per l’Italia di difendere e rappresentare i suoi interessi nazionali”, ha aggiunto il Premier.

In video-collegamento con Palazzo Chigi c'erano contingenti presenti in: Iraq; Libano; Libia (Tripoli); Gibuti; Niger; Kuwait; Egitto (nave Vulcano); Kosovo (Kfor e Msu); Lettonia; Ungheria; Polonia; Bulgaria; Bosnia Herzegovina; Gerusalemme; Mar Baltico (collegamento con la base navale dove è presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto); Territorio nazionale (Strade Sicure, Napoli – Difesa Aerea – Istrana).

Meloni sarebbe dovuta essere in Libano per portare gli auguri al contingente italiano che partecipa alla missione di interposizione delle Nazioni UNite Unifil ma l'influenza "ha avuto la meglio". Il Presidente ha comunque dichiarato che la "visita è soltanto rimandata".