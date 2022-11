"Uno scambio cordiale e fruttuoso. Difendere i nostri valori comuni di libertà e democrazia e proteggere i nostri cittadini è una sfida che vogliamo e possiamo affrontare insieme. Andiamo in questa direzione!". Lo scrive la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al premier belga Alexander De Croo che aveva scritto ieri: "Primo scambio con Giorgia Meloni sulle nostre priorità condivise in Europa. Determinato ad adottare ulteriori misure per proteggere i nostri cittadini e le nostre industrie dalla guerra della Russia contro le nostre società democratiche".