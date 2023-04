“Per l’Assessore Monni e per il Pd in generale, i Cpr sono il male assoluto(vedi anche le recenti allucinanti esternazioni dell’Assessore Ciuoffo)mentre la panacea a tutti i problemi legati all’immigrazione, sarebbe finanziare l’accoglienza diffusa - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Toscana della Lega -. Sinceramente, continuiamo a pensare che i Dem non sappiano, o facciano finta di non sapere cosa siano effettivamente i Cpr, ovvero centri in cui persone che devono essere espulse dal nostro territorio, stazionano temporaneamente, prima di essere riaccompagnate nel Paese d’origine - prosegue il Consigliere -. Sul fatto, invece, di puntare a finanziare l’accoglienza diffusa, come auspicato dalla stessa Monni, temiamo che il rischio, invece, sia quello di sovvenzionare, di riflesso, una criminalità sempre più, purtroppo, diffusa nei nostri territori-precisa l’esponente leghista.” “E’ questo, dunque, che vuole la Sinistra?", conclude la rappresentante della Lega.