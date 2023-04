“Visto che la Toscana si è prontamente allineata alle disposizioni arrivate dal duo Schlein-Fossi, rifiutandosi di aderire all’iniziativa governativa che prevede la nomina del Prefetto Valenti, come Commissario per l’emergenza migranti, vorremmo, quindi, chiedere al Presidente Giani quali iniziative intenda, dunque, assumere riguardo a tale delicata tematica". Lo afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

"Dopo il no ai Cpr, ecco che si osteggia un altro provvedimento teso a favorire la legalità e quindi la sicurezza dei cittadini toscani - prosegue il Consigliere -. Ma il Governatore ed il Pd vivono sulla terra o su Marte? Non si rendono, dunque, conto di un fenomeno come quello dell’immigrazione clandestina che, quotidianamente, crea palesi problemi di ordine pubblico anche sul nostro territorio? Siamo di fronte ad amministratori miopi o incapaci? Noi siamo assolutamente convinti che siano necessari provvedimenti ad hoc per poter gestire una criticità che rischia, qualora uno ascoltasse le maldestre esternazioni della Sinistra sulla questione, di diventare sempre più pericolosamente incontrollabile anche nella nostra Regione", conclude la rappresentante della Lega.